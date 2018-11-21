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محافظات

طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:41 م
مسلمات ينظفن الكنيسة
مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات ينظفن المسجد بملوي
أيمن رياض
اصطحبت مديرة مدرسة بملوي، طلابها من المسلمين والأقباط في رحلة لإحدى دور العبادة القبطية ومسجد، للتأكيد على بث روح المواطنة بين الطالبات ونبذ التطرف والعنف وتأكيد أنها جميعا بيوت الله.

وقامت هبة سعد حشاش، مديرة مدرسة ملوي الثانوية الزخرفية بنات، برحلة توعوية ضمت عددا من الطالبات المسلمات والأقباط، وتوجهن إلى كنيسة العذراء بمنطقة الصاغة بملوي كبيت من بيوت الله، وقامت الطالبات المسلمات بصحبة مديرة المدرسة بتنظيف الكنيسة، وبعدها توجهن لمسجد قباء بمدينة ملوي وقامت الطالبات الأقباط بتنظيف المسجد.

وأكدت مديرة المدرسة وصاحبة المبادرة، أن الهدف من ذلك تأكيد أن المنيا ليست محافظة فتنة طائفية نعيش جميعا إخوة لا فرق بين مسلم ومسيحي، وكلها بيوت الله، والدين لله والوطن للجميع.

ولاقت المبادرة استحسان جميع أهالي المحافظة، مؤكدين أن ما حدث هو الوجه الحقيقي للعلاقة بين مسلمي وأقباط المنيا، وما يشاع كلها عن أنها محافظة فتنة ومحاولة للوقيعة.
طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور
طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور
طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور
طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور
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