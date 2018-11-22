ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم إعطاء جزء من صدقة التطوع لغير المسلم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد على، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من يريد أن يعطى صدقة لغير المسلم فيجوز ولا شيء فى ذلك. 

وأضاف "علي"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء جزء من صدقة التطوع لغير المسلم؟»، أنه لا مانع شرعاً من أن نعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى غير المسلم فهذا شيء أباحته الشريعة والدليل على هذا قول الله عز وجل { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } والأسير هو من غير المسلم. 

وأشار إلى أنه لا مانع شرعاً من أن تعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى جارك غير المسلم.

loading...

ترشيحاتنا

الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

صحيفة تونسية: مهدي عبيد منهار وملازم الفراش منذ مباراة الأهلي والترجي

مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

5 نصائح لتخلص الجسم من السكر بعد الإفراط في تناول حلوى المولد

محمد صلاح يعلق على تحطيم الأرقام القياسية وأمنياته مع ليفربول

تعرف على طريقة تقليل فاتورة الكهرباء رغم استخدام السخان

محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

التعليم: الأمهات أشبه بالألتراس والسوشيال ميديا منصة لأصحاب المصالح

تعرف على النظام الليلي لتطبيق ماسنجر ..صورة

وزير التعليم: تلاميذ أولى ابتدائي لن يؤدوا امتحانات نصف العام

بالأسماء.. السلعوة تعقر 5 أشخاص في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟