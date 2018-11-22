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ديني

حكم كفالة اليتيم غير المسلم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن بعض الناس يظنون أن الإحسان قاصر على المسلمين فقط وأن غير المسلم مجرد من الإنسانية وينبغي أن لا نحسن إليه أبداً، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. 

وأضاف "العماوى"، فى إجابته عن سؤال «حكم كفالة اليتيم غير المسلم؟»، أن الإسلام جاء بالإحسان لكل البشر ولم تكن آداب الإسلام قاصرة على المسلمين فأمرنا الإسلام بالبر والإحسان لكل الناس لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. 

وأشار إلى أن الإحسان ليس قاصرا على المسلم فقط، بل إن المسلم مأمور بالإحسان للمسلم ولغير المسلم وعلى ذلك يجوز كفالة اليتيم غير المسلم قياما بواجب الإنسانية وبواجب الزمالة فى البشرية.
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