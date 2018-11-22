قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن بعض الناس يظنون أن الإحسان قاصر على المسلمين فقط وأن غير المسلم مجرد من الإنسانية وينبغي أن لا نحسن إليه أبداً، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.





وأضاف "العماوى"، فى إجابته عن سؤال «حكم كفالة اليتيم غير المسلم؟»، أن الإسلام جاء بالإحسان لكل البشر ولم تكن آداب الإسلام قاصرة على المسلمين فأمرنا الإسلام بالبر والإحسان لكل الناس لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.



