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محافظات

الوادي الجديد تستقبل قافلة طبية مكبرة من قصر العيني.. غدا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:42 م
الداخلية
الداخلية
أ ش أ
أكدت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل العلاجية المتنقلة تواصل إجراء الكشف الطبي على الحالات المرضية بقرى المحافظة المختلفة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة في تخصصات الباطنة والجلدية والأسنان والأطفال والمسالك والنسا والتوليد والعظام.

وقالت وكيل الوزارة إن القوافل انتهت من أعمال الكشف على 442 حالة مرضية بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، وشملت تشخيص الحالات وإجراء تحاليل وأشعة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الداخلة المركزي، وتم تنفيذ القافلة على مدار يومين لضمان إجراء الكشف على جميع المرضى بالمنطقة.

وأضافت أن قافلة طبية أنهت أعمالها بقرية عثمان بن عفان بدائرة الفرافرة، والقوافل سيتم تنفيذها بالتتابع في القرى الأخرى، وذلك في إطار خطة المحافظة والوصول إلى المناطق المتباعدة بمراكز المحافظة.

وأشارت إلى أن مركز الداخلة يشهد اليوم، الأربعاء، وصول قافلة للرمد من أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، وذلك بمبنى نقابة المعلمين بمدينة موط، وسيتم إجراء الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء العمليات وعمل النظارات الطبية بالمجان وتستمر القافلة لمدة يومين، وستصل للمحافظة غدا، الخميس، قافلة طبية مكبرة تستهدف توقيع الكشف الطبي على 1000 طفل من قبل مستشفيات قصر العيني بالقاهرة، وتضم 11 تخصصًا هي: الجراحة، وأمراض المخ والأعصاب، والعظام، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الدم، وأمراض الكلى، والأسنان، وجراحة المسالك، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والرمد.
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