رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب بمضاعفة الجهود وترشيد الإنفاق

وجّه الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، قائلًا إن المسئولية أصبحت كبيرة بعد فوز جامعتنا بلقب أفضل جامعة وهذه المرحلة حاسمة لأن المنافسة أصبحت أقوى، خاصة أن جامعة كفر الشيخ تُعد جامعة وليدة.



وأكد رئيس الجامعة، خلال اجتماعه على عمداء الكليات، على ضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على اتباع إجراءات ترشيد الانفاق بالكليات فيما ليس ضروريًا واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.



كما وجه القمري، بضرورة العمل من خلال رؤية ورسالة كل كلية وبذل مزيد من الجهد فالوصول لهذه المكانة ليس هدف في حد ذاته وإنما وسيلة لأن نصل بالجامعة أن تكون بمعايير دولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وحل المشكلات.



حضر الاجتماع الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.