الدراما التركية: امرأة يتصدر نسب المشاهدة.. وفهرية أفغان تحتفل بيوم الطفل العالمي بطريقة طريفة.. وتوبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي

امرأة يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

بعد 171 حلقة.. أسميتها فريحة تدخل الأعلى مشاهدة

فهرية أفغان تحتفل بيوم الطفل العالمي بطريقة طريفة

توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي

الكشف عن أبطال المسلسل التركي "nobet"

الكشف عن أبطال المسلسل التركي "nobet"



توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي

فهرية أفغان تحتفل بيوم الطفل العالمي بطريقة طريفة

بعد 171 حلقة.. "أسميتها فريحة" تدخل الأعلى مشاهدة

امرأة يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

هذه جولة سريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "nobet" عن بوستر وفريق عمل المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر يناير المقبل، عبر شاشة "شو تي في".الشركة المنتجة، وهي نفس شركة إنتاج مسلسل "وادي الذئاب" أكدت أن أبطال المسلسل، هم: يوردار اكور، سايغين سويسال، دنيز بول اشيك، وابراهيم كندرجي.ويواصل أبطال العمل تصوير المسلسل في الوقت الحالي، على أن يستمر التصوير، أثناء العرض، انتظارا لنسب المشاهدة، المتوقع أن تكون كبيرة للعمل.لفتت النجمة التركية توبا بيوكستون الأنظار باطلالة أنيقة باللون الأسود في حفل توزيع جوائز الإيمي العالمية، حيث ارتدت فستانا طويلا مكشوف الصدر، وأكملت إطلالتها بتسريحة مميزة ولافتة.من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.يذكر أن توبا بيوكستون واحدة من أشهر نجمات تركيا، وقد حققت شهرة كبيرة في العالم العربي بعد مسلسل "عاصي"، أمام النجم مراد يلدريم.قضت النجمة التركية فهرية أفغان يوما للاحتفال مع عدد من الأطفال، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، أو اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يحتفل به العالم أمس.من المعروف أن النجمة التركية فهرية أفغان حامل في الشهر الثالث من زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت، وذلك بعد عام واحد من زواجهما.يذكر أن النجمين التركين يشكلان واحدة من أشهر قصص الحب والزواج في الوسط الفني التركي، كما يتابع قصتهما الملايين من عشاقهما في تركيا والعالم العربي.على الرغم من مرور عدة أشهر على عرض المسلسل التركي "أسميتها فريحة"، فإن الحلقة 171 من العمل تمكنت من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب مصر".وحققت الحلقة ما يقرب من 350 ألف مشاهدة بعد طرحها بعدة أيام؛ حيث استطاعت أن تحتل المركز الـ 27 من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.وبذلك يكون العمل قد تمكن من إزاحة مسلسل "الطائر المبكر" من تلك القائمة بعد أن سيطرت عليها حلقاته منذ ما يقرب من شهرين.تمكن مسلسل "امرأة" من تصدر نسب المشاهدة في تركيا، أمس، الثلاثاء، حيث جاء بالمركز الأول وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي التي تضم الأعمال الأكثر مشاهدة بشكل يومي.فيما جاء في المركز الثاني مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، واحتل المركز الثالث مسلسل "جرائم صغيرة".مسلسل "امرأة" يعد من الأعمال الدرامية التركية التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في الكثير من الدول العربية أيضًا.