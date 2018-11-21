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محافظات

الكشف على 442 حالة مرضية في القوافل المتنقلة بالوادى الجديد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:46 م
الوادى الجديد
الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
أكدت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن القوافل العلاجية المتنقلة تواصل إجراء الكشف الطبى على الحالات المرضية بقرى المحافظة المختلفة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة فى تخصصات الباطنة والجلدية والأسنان والأطفال والمسالك والنساء والتوليد والعظام.

وقالت مشرف إن القوافل انتهت من أعمال الكشف على 442 حالة مرضية بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، وشملت تشخيص الحالات وإجراء تحاليل وأشعة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتم تنفيذ القافلة على مدار يومين لضمان إجراء الكشف على جميع المرضى بالمنطقة.

وأضافت أن هناك قافلة طبية أنهت أعمالها بقرية عثمان بن عفان بدائرة الفرافرة، والقوافل سيتم تنفيذها بالتتابع فى القرى الأخرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للوصول إلى المناطق المتباعدة بمراكز المحافظة، موضحة أن مركز الداخلة يشهد اليوم، الأربعاء، وصول قافلة للرمد من أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، وذلك بمبنى نقابة المعلمين بمدينة موط، وسيتم إجراء الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات وعمل النظارات الطبية بالمجان وتستمر القافلة لمدية يومين، وغدا، الخميس، ستصل للمحافظة قافلة طبية مكبرة تستهدف توقيع الكشف الطبى على 1000 طفل من قبل مستشفيات قصر العينى بالقاهرة، وتضم 11 تخصصا هى الجراحة، وأمراض المخ والأعصاب، والعظام، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الدم، وأمراض الكلى، والأسنان، وجراحة المسالك، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والرمد.
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