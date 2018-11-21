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فى ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة اعتزال ليلى مراد الفن وحقيقة دعمها لإسرائيل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
أحمد البهى
يصادف اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل النجمة ليلى مراد عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، حيث توفيت في مثل هذا اليوم من عام 1995.

كانت حياة ليلى مراد مثيرة للجدل دائمًا، بدءًا من مشوارها الفنى وحتى زيجاتها، واعتزلت السينما فى وقت مبكر، حيث لم تكن تتخطى الأربعين من عمرها بعد أن قدمت فيلم "الحب حياة" مع الفنان يحيى شاهين، وقررت بعدها أن تتفرغ للغناء فى الإذاعة فقط، لكن مشكلة حدثت ما جعلها تعتزل الحياة الفنية نهائيا، حيث قامت بتسجيل أغنية "ليه خلتنى أحبك"، واعترضت الإذاعة على جملة داخل الأغنية وطلبت إعادة تسجيلها بعد التعديل، إلا أن ليلى مراد لم توافق على ذلك.

ليست تلك النقطة المثيرة الوحيدة فى حياة ليلى مراد، فطاردتها شائعة وهي تبرعها للجيش الإسرائيلى بخمسين ألف جنيه، نظرًا لأنها كانت تعتنق الديانة اليهودية قبل دخولها الإسلام، ونفت تلك الشائعة، وقد بحثت الدولة المصرية فى هذا الأمر واكتشفت صدقها، خاصة أن وطنية ليلى مراد كانت واضحة للجميع، حيث رفضت الذهاب إلى إسرائيل، وفضلت الاستمرار فى مصر.

الفنانة ليلى مراد تزوجت ثلاث مرات، إلا أن زواجها من الفنان أنور وجدي يعد الأشهر، وعانت ليلى من الغيرة الشديدة خلال هذه الزيجة والتي استمرت سبع سنوات، حيث كان يغار من نجاحها.

أما الزيجة الثانية، فكانت من الطيار وجيه أباظة، ولكنها كانت سرية بسبب رفض عائلته، وقد أنجبت منه أشرف وانتهت الزيجة بالطلاق لرفضها الاعتزال وتنفيذ رغبته، وبعد سنوات تزوجت ليلى مراد من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت منه زكي فطين عبد الوهاب.
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