حقيقة قتل أسترالي ابنته في عرض البحر وظهور الجثة بعد يومين

اتُهم أب متوحش بالتضحية بابنته الصغيرة البالغة من العمر 9 سنوات عبر قتلها دون وازع من رحمة أو ضمير، وإلغاء لكل معاني الأبوة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتقول الشرطة الأسترالية، أن الطفلة رميت في المياه بالقرب من شاطئ جاك إيفانز هاربر، على حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وأن جسدها ظهر بعد يومين من حادثة القتل، جثة هامدة شمال شاطئ جولد كوست.



وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن الفتاة ووالديها وشقيقها البالغ من العمر 3 أعوام قد تم تعقبهم بكاميرات مراقبة أثناء رحلتهم البحرية.



ومن المقرر بعد أن قبضت الشرطة على الأب البالغ من العمر 48 عاما ، أن يقف أمام محكمة في كوينزلاند، حيث أشارت تحريات الشرطة وكاميرات المراقبة التي صورت خروج القارب من الميناء الصغير إلى أن لا أحد غير والد الطفلة هو الفاعل.



لكن عائلته تصر على أنه رجل بريء، فعمته بوليت ، تقول إنه يحب أطفاله، ولا يستطيع قتل طفله.



وقالت عمة الأب القاتل لصحيفة ديلي ميل "إنها رأت العائلة الشابة في الآونة الأخيرة ، وقالت إن ابن أخيها كان فخورًا باللعب مع ابنته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات ومداعبة رضيعه، ولذا فمن الصعب علي تصديق ما جرى".



وذكرت العمة بوليت أمرًا غريبًا ربما يشير إلى سبب قتل الأب بفرض صحة ذلك، وهو أن ابن أخيها وزوجته (23 عامًا) أم الأطفال كانا يكافحان من أجل رعاية طفليهما، خصوصًا الطفل الرضيع.



وذكرت العمة أنها أخذت الطفلة لتربيها وتزيل عن ابن أخيها كاهل مصروفات الطفلة لكن ذلك لك يفلح لمطالبة الطفلة برؤية والديها.



وتزعم مصادر بالشرطة أن الأم الشابة كانت على معرفة "بتضحية الأب" المخطط لها، لكن الأب فقط هو المتهم بارتكاب الجريمة.



ويعتقد أن جسد الفتاة انجرف مع تيار البحر لمدة يومين قبل وصوله لشاطئ سيرفرز بارادايس مساء أمسٍ الأول.



وأشارت الصحيفة، إن الطفلة قبل وفاتها كانت ووالديها قد وصلوا إلى مرحلة عسيرة ولا يمكن تصديق حدوثها في أستراليا، حيث أصبحوا مشردين، يعيشون في كوخ صغير مصنوع من الأغصان على شاطئ سيرفرز بارادايس.

