ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

حقيقة قتل أسترالي ابنته في عرض البحر وظهور الجثة بعد يومين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:48 م
رجال الانقاذ يبحثون
رجال الانقاذ يبحثون عن الطفلة
محمد علي
اتُهم أب متوحش بالتضحية بابنته الصغيرة البالغة من العمر 9 سنوات عبر قتلها دون وازع من رحمة أو ضمير، وإلغاء لكل معاني الأبوة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول الشرطة الأسترالية، أن الطفلة رميت في المياه بالقرب من شاطئ جاك إيفانز هاربر، على حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وأن جسدها ظهر بعد يومين من حادثة القتل، جثة هامدة شمال شاطئ جولد كوست.

وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن الفتاة ووالديها وشقيقها البالغ من العمر 3 أعوام قد تم تعقبهم بكاميرات مراقبة أثناء رحلتهم البحرية.

ومن المقرر بعد أن قبضت الشرطة على الأب البالغ من العمر 48 عاما ، أن يقف أمام محكمة في كوينزلاند، حيث أشارت تحريات الشرطة وكاميرات المراقبة التي صورت خروج القارب من الميناء الصغير إلى أن لا أحد غير والد الطفلة هو الفاعل.

لكن عائلته تصر على أنه رجل بريء، فعمته بوليت ، تقول إنه يحب أطفاله، ولا يستطيع قتل طفله.

وقالت عمة الأب القاتل لصحيفة ديلي ميل "إنها رأت العائلة الشابة في الآونة الأخيرة ، وقالت إن ابن أخيها كان فخورًا باللعب مع ابنته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات ومداعبة رضيعه، ولذا فمن الصعب علي تصديق ما جرى".

وذكرت العمة بوليت أمرًا غريبًا ربما يشير إلى سبب قتل الأب بفرض صحة ذلك، وهو أن ابن أخيها وزوجته (23 عامًا) أم الأطفال كانا يكافحان من أجل رعاية طفليهما، خصوصًا الطفل الرضيع.

وذكرت العمة أنها أخذت الطفلة لتربيها وتزيل عن ابن أخيها كاهل مصروفات الطفلة لكن ذلك لك يفلح لمطالبة الطفلة برؤية والديها.

وتزعم مصادر بالشرطة أن الأم الشابة كانت على معرفة "بتضحية الأب" المخطط لها، لكن الأب فقط هو المتهم بارتكاب الجريمة.

ويعتقد أن جسد الفتاة انجرف مع تيار البحر لمدة يومين قبل وصوله لشاطئ سيرفرز بارادايس مساء أمسٍ الأول.

وأشارت الصحيفة، إن الطفلة قبل وفاتها كانت ووالديها قد وصلوا إلى مرحلة عسيرة ولا يمكن تصديق حدوثها في أستراليا، حيث أصبحوا مشردين، يعيشون في كوخ صغير مصنوع من الأغصان على شاطئ سيرفرز بارادايس.
loading...

ترشيحاتنا

لأول مرة في التاريخ.. التاكسي الطائر يصل الأردن.. فيديو

مؤمن زكريا يطالب الجماهير بالدعاء لوالدته

الكاف يفجر مفاجأة جديدة بشأن إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

إليسا تهنئ فيروز بعيد ميلادها

أحمد حلمي عن حسن حسني: هو السند والضهر

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

أمريكي يلقى حتفه في جزيرة الموت

فيديو جراف.. الابتسام ممنوع.. زوجان مصابان بمتلازمة تكتم مشاعرهما

تمسك بوهم الآرسنال فخسر 160 مليون جنيه.. محمد النني لـ البيع

الإثيوبي باملاك تيسيما بدلا من مهدي عبيد في كأس العالم للأندية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 21-11-2018.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

شاهد.. صحراء السعودية تتحول إلى بحيرات.. ومراكب ومجاديف للمرة الأولى

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

فيديو

الإعلامي محمد موسى يكشف سر كثرة الخلافات في برنامجه
تعرف على كيفية حساب ميزانية تشطيب شقتك .. فيديو
إزاي تشطب شقتك بأقل سعر وأفضل جودة؟ فيديو
الإسكان: الانتهاء من تسليم 80 وحدة من دار مصر بمدينة العبور.. فيديو
بطلة مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات: حصلت على المركز الأول في كل البطولات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟