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تعليم

طب عين شمس تعقد مؤتمرها الدولي لعلاج الأورام .. غدا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قسم الأورام بكلية الطب غدًا الخميس، مؤتمره الدولي الخامس تحت عنوان "التطورات المتلاحقة في علاج الأورام حول العالم والأنماط المستحدثة في العلاج الإشعاعي والمناعي والكيميائي والموجه"، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام، الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي، والجمعية العربية للأورام، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، د. محمود المتيني عميد كلية الطب.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، يناقش المؤتمر من خلال جلساته الإثنى عشر مختلف أنواع الأورام، كما يناقش الكشف المبكر والتعاون العربي والأفريقي في علاج الأورام، والدور الخاص بالجمعيات الأهلية في تحسين الخدمات الصحية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر سيتم عقد 6 ورش عمل وبرامج تدريبية تمنح شهادات خاصة ومعتمدة بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية معتمدة في مجالات تخطيط العلاج الإشعاعي والإحصاء الطبية، واقتصاديات الصحة.

ويشارك في المؤتمر 21 خبيرًا وأستاذًا لعلاج الأورام من 12 دولة عربية وأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لعرض آخر ما وصل العلم من أبحاث تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لمرضى الأورام.

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