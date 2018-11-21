محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال قافلة العيون المجانية بالداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية للعيون التابعة لمستشفى مغربي للعيون التي تباشر عملها المجاني بمركز الداخلة حيث تضم 20 طبيبا ومساعدا.



واثنى المحافظ على أعمال القافلة نظرا للإقبال الشديد عليها، كما وجه بتعميم ودفع قوافل مماثلة لجميع مراكز المحافظة.



وشدد على ضرورة توفير وسائل مواصلات مناسبة لنقل المرضى الراغبين في توقيع الكشف الطبي عليهم والاستفادة من أعمال القافلة وخاصة بالقرى البعيدة ومركز بلاط، مؤكدا ضرورة تسليم المريض بيانا خاصا بالوقاية من أمراض الرمد والعيون.