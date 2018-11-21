مطيع فخر الدين يوضح أسباب عدم تعاقد الجودو مع محمد طه

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى، رئيس اتحاد الجودو، إن مجلس الإدارة بالكامل يكن كل احترام وتقدير للبطل الأوليمبى واسطورة رياضة الجودو محمد رشوان ، وكان يتمنى المجلس أن يكون للرشوان دورا حيويا خلال الفترة المقبلة والتعاقد معه ليكون مشرفا على المنتخبات الوطنية ، ولكن العراقيل التى وضعها رشوان أمام المجلس منعت التعاقد معه.



ولفت "الزهوي" في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن رشوان لم يتقدم باستقالته من العمل بالاتحاد كما تردد مؤخرا ، ولكن المجلس رفض التعاقد معه ، بعد مغالاة البطل الأوليمبى فى طلباته ، ومنها تمسكه بالحصول على راتب شهرى قدره 50 ألف جنيه فى ظل الظروف المالية الصعبة التى يمر بها الاتحاد ، بالإضافة إلى تحمل الاتحاد تكلفة إقامته فى أحد الفنادق لمدة ثمانية أيام فى الشهر بواقع يومين كل اسبوع بقيمة 8 الألف جنيه ، بالإضافة إلى تحمل الاتحاد أيضا قيمة انتقالاته من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس لمدة أربع مرات فى الشهر بما يوازى 4 الألف جنيه ، وبذلك سوف يكلف رشوان الاتحاد 62 الف جنيه شهريا .



وذكر رئيس الاتحاد أن رشوان لم يكتف بذلك بل وضع قائمة وفرضها على الاتحاد تضم 12 مدربا للعمل فى المنتخبات يحصلون على 105 الف جنيه رواتب شهربة ، بخلاف الجهاز الطبى والادارى ومدرب الأحمال بما يكلف الاتحاد 30 ألف جنيه أخرى، كما طلب رشوان حصول لاعبى المنتخبات على مرتبات شهرية بما يوازى 40 ألف جنيه، وبذلك يكون جملة ما سوف يتحمله الاتحاد فى حالة التعاقد مع رشوان مبلغ وقيمته 237 الف جنيه شهريا ، وحاول الاتحاد إقناع رشوان بتقليص عدد المدربين ، او الذهاب مع بعض المسئولين بالاتحاد إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعرض خطته للحصول على دعم يغطى المبالغ الكبيرة المطلوبة التى لا يمكن للاتحاد تدبيرها فى الوقت الراهن إلا بمساعدة الوزارة ولكن رشوان رفض، مشددا أن الاتحاد حاول مع رشوان الغاء بعض المناصب التى استحدثها مثل المنسق العام والمدرب العام ، ولكن رشوان رفض أيضًا، وطلب الإتحاد من البطل الأوليمبى التعاقد نع بعض المدربين بنظام الفترات ، ولكن رشوان رفض أيضا أن يتدخل أحد فى عمله ، وأنه هو وحده الذى يقوم بتشكيل الأجهزة الفنية دون مناقشة أو تقيم من مجلس الإدارة .



أكد المهندس مطيع الزهوى أن مجلس الإدارة يعمل كوحدة واحدة ولايوجد اى صراعات أو خلافات بين أعضاء المجلس بعد الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة فى مقر اللجنة الأوليمبية يوم 13 أكتوبر الماضى بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية الذى استطاع أن يقرب وجهات النظر بين جميع أعضاء المجلس ، وإزالة اى شوائب بين بعض أعضاء المجلس وبعضهم البعض .