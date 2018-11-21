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شاهد.. المتحف المصري يحتفل بعيده الـ 116

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية " العربية" تقريرًا مصورًا عن المتحف المصرى، احتفالًا بأحدث أعياده.

وأكد التقرير أنه ظل المتحف أهم حارس على التاريخ وحافظًا له لأكثر من ألف قرن، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء المتحف المصري الكبير.

واحتفلت وزارة الآثار بمرور ١١٦ عامًا على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.
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