استكمال توصيل الإنترنت فائق السرعة لمدارس الوادى الجديد

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان العمل مستمر من اجل إنهاء كافة التجهيزات لتوصيل إنترنت فائق السرعة بعدد إضافي من المدارس بعد إنتهاء المحافظة من توصيل الإنترنت بعدد من المدارس فى بداية العام الدارسى شملت جميع المدارس الثانوية.
وقال إنه يواصل المرور على المدارس المختلفة للإطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك متابعة أعمال البنية التحتية لمنظومة تطوير التعليم الجديدة وإنجاز الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد ، بالإضافة الى متابعة وصول دفعات الكتب الدراسية المتأخرة والخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية ، مشيرا ً الى إصدار قرار ترقية 5173 معلم وصرف بدل الإعتماد اعتبارا ً من نوفمبر الجاري.