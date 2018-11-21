ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استكمال توصيل الإنترنت فائق السرعة لمدارس الوادى الجديد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:42 م
الوادى الجديد
الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان العمل مستمر من اجل إنهاء كافة التجهيزات لتوصيل إنترنت فائق السرعة بعدد إضافي من المدارس بعد إنتهاء المحافظة من توصيل الإنترنت بعدد من المدارس فى بداية العام الدارسى شملت جميع المدارس الثانوية. 

وقال إنه يواصل المرور على المدارس المختلفة للإطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك متابعة أعمال البنية التحتية لمنظومة تطوير التعليم الجديدة وإنجاز الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد ، بالإضافة الى متابعة وصول دفعات الكتب الدراسية المتأخرة والخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية ، مشيرا ً الى إصدار قرار ترقية 5173 معلم وصرف بدل الإعتماد اعتبارا ً من نوفمبر الجاري.
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف: جو البريء .. اعترف بجريمة لم يرتكبها فنال الإعدام

هل يجوز سم القطة في حالة الأذى؟

نادر شوقي يكشف عن الوجهة التالية للاعب وسط الجونة.. فيديو

خطأ في لافتة مدرسة سعد أبو ريدة يثير غضب أهالي البحر الأحمر

قبل وفاتها.. شاهيناز طه تثير غضب شويكار

تعليق صادم من أحمد فهمي على منتقدي فستان خطيبته الفنانة هنا الزاهد

يحق للشاب رؤية شعر وذراع وساق خطيبته.. أصل فتوى سعاد صالح المثيرة للجدل

مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل إعارة باسم مرسي

التغذية غير السليمة وراء ارتفاع الإصابة بالسرطان.. احترس من هذه الأطعمة

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو

مواصفات فتى أحلام منة عرفة.. وويزو ترد: كنت عاوزة فرارجي.. فيديو

شاهد..توك توك يصدم سيدة ويفقدها الوعي بحدائق حلوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

شاهد.. صحراء السعودية تتحول إلى بحيرات.. ومراكب ومجاديف للمرة الأولى

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

فيديو

الإعلامي محمد موسى يكشف سر كثرة الخلافات في برنامجه
تعرف على كيفية حساب ميزانية تشطيب شقتك .. فيديو
إزاي تشطب شقتك بأقل سعر وأفضل جودة؟ فيديو
الإسكان: الانتهاء من تسليم 80 وحدة من دار مصر بمدينة العبور.. فيديو
بطلة مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات: حصلت على المركز الأول في كل البطولات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟