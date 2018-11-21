استكمال توصيل الإنترنت فائق السرعة لمدارس الوادى الجديد

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان العمل مستمر من اجل إنهاء كافة التجهيزات لتوصيل إنترنت فائق السرعة بعدد إضافي من المدارس بعد إنتهاء المحافظة من توصيل الإنترنت بعدد من المدارس فى بداية العام الدارسى شملت جميع المدارس الثانوية.



