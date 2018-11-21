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محافظات

تموين المنيا: جار إنهاء إجراءات استلام مقر سمالوط الجديد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:41 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
أ ش أ
قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا إنه جاري إنهاء إجراءات استلام المقر الجديد المخصص لإدارة تموين سمالوط ومكتبها بمجمع المصالح الحكومية بطريق مصر- أسوان الزراعي بالمركز، حيث إن المحافظة بها 75 مكتبا تموينيا بالإدارات الـ11 الفرعية الممنوحة من الوحدات المحلية فيما عدا المؤجر منها.

وأضاف يوسف في تصريح اليوم الأربعاء أن مكتب تموين سمالوط شهد زحاما شديدا خلال الفترة الماضية بسبب إقبال المواطنين لإضافة المواليد خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى 7 نوفمبر الجاري من خلال شباك واحد؛ تسهيلا على المواطنين.

وأوضح أن المديرية سددت مليونًا و340 ألف جنيه قيمة الوحدتين بمجمع المصالح بسمالوط، مشيرا إلى أنه حال الاستلام سيتم نقل المكتب والإدارة إلى المقر الجديد.

يذكر أن المحافظ اللواء قاسم حسين قد كلف وكيل وزارة التموين ببحث شكاوى عدد من المواطنين بمركز سمالوط والخاصة بالزحام الشديد نظرا لتخصيص شباك واحد فقط في مكتب تموين بندر سمالوط.
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