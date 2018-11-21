علم إدارة الأزمات ندوة بجامعة الفيوم.. صور

نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الفيوم، ندوة "علم إدارة الأزمات" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس الجامعة.





حاضر في الندوة الدكتورة جودة نصر المدرس بكلية التمريض بالجامعة بمقر الوحدة بحضور عدد من طلاب وطالبات الجامعة.





تناولت الندوة التعريف بمفهوم الأزمة والمشكلة والكارثة والفرق بينهم وأنواع الأزمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها وأيضًا كيفية التنبؤ بالأزمة وكيفية إدارتها بكفاءة وفاعلية عالية وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتفاديها ووضع خطط مناسبة وآليات لمنع حدوثها والتقليل من أضرارها ومخاطرها مثل الحرائق والزلازل والبراكين.



