نائب: قرى الصعيد عانت طويلا الفقر والبطالة

قال النائب علاء الدين مازن، عضو مجلس النواب، عن محافظة سوهاج، إن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات التي عانت الفترة السابقة الإهمال والفقر والتهميش، وبالتالي كان من المهم إمدادها بتمويل مالي يساعد في دفع عجلة التنمية بها، وتعزيز الحياة الاجتماعية لمواطنيها.





وأشاد "مازن"، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، بجهود وزارة الاستثمار واهتمامها هذه الفترة بتنمية الصعيد، موضحًا أن توفير تمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، خطوة جيدة تساهم فى تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيدٍ من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.





يذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد التقت بعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك، ناقش اللقاء آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاته مع المسؤولين عن البرنامج.