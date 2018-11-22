نائب: اهتمام الدولة بتنمية قرى الصعيد غير مسبوق

قال النائب صبري يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن اهتمام الدولة بتنمية قري الصعيد غير مسبوق، مشيرا إلى أن هناك إصرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع خطط تنموية وجعل الاهتمام بصعيد مصر علي رأس أولويات الدولة المصرية.
وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعد معاناة أهل الصعيد من شدة الفقر والبطالة، جاء الوقت لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى بها وإقامة المشروعات التي تضمن فرص عمل للشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم افتتاح كثير من المشروعات الضخمة علي أعلي مستوي، ويأتي توفير وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، دليل قوي على توجه الدولة بشكل كبير للارتقاء بقرى الصعيد.
يذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد التقت بعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك ، ناقش اللقاء آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج.