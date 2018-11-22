نائب: اهتمام الدولة بتنمية قرى الصعيد غير مسبوق

قال النائب صبري يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن اهتمام الدولة بتنمية قري الصعيد غير مسبوق، مشيرا إلى أن هناك إصرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع خطط تنموية وجعل الاهتمام بصعيد مصر علي رأس أولويات الدولة المصرية.





وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعد معاناة أهل الصعيد من شدة الفقر والبطالة، جاء الوقت لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى بها وإقامة المشروعات التي تضمن فرص عمل للشباب.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم افتتاح كثير من المشروعات الضخمة علي أعلي مستوي، ويأتي توفير وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، دليل قوي على توجه الدولة بشكل كبير للارتقاء بقرى الصعيد.



