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نصائح مهمة للحفاظ على الوزن..فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومى، إن السمنة تعد وباء منذ الطفولة وحتى الشباب، موضحًا أن مصر تحتل مركز متقدم على مستوى العالم فى الوزن الزائد والسمنة.

وأضاف "شعبان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن 30% من المصريين فوق سن الـ 18 يعانون من السمنة، لافتًا إلى أن سمنة منطقة البطن معرض لأمراض القلب وتصلب شرايين المنطقة الذكورية.

وأوضح أن الاكتشاف المبكر وعلاج السمنة يقلل من الإصابة بمضاعفات.

وقدم العديد من النصائح للحفاظ على الوزن من أهمها حساب كتلة الجسم كل فترة للحفاظ على الوزن المثالى،ومحاولة الوصول إلى الجسم الرشيق من خلال النظام الغذائى والرياضة.
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