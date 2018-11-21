الدفاع الجوي الروسي يرصد طائرة استطلاع أمريكية قرب سوريا

رصدت منظومات الدفاع الجوي في فرقاطات أسطول البحر الأسود الروسي طائرة استطلاع أمريكية أثناء المناورات البحرية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الأربعاء/ أن الطائرة الأمريكية حلقت لفترة طويلة على طول ساحل سوريا، ومن حين لآخر كانت تقترب من قاعدة حميميم الروسية وميناء طرطوس السوري على مسافة حوالي 50 كيلومترًا.



وكانت الفرقاطتان الروسيتان "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين" تقومان بمناورات في هذا الوقت، وتتدربان على البحث عن الأهداف وتحديدها وتدمير طائرات العدو الافتراضي.



قال مصدر رفيع المستوى في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - لوكالة (سبوتنيك) - "لقد كشفنا طائرة الاستطلاع الأمريكية وحددنا نوعها، وراقبتها منظومات الدفاع الجوي والمنظومات على السفن التي تجري المناورات، ولأن إجراء الاستطلاع في المناطق خارج السيادة والمنطقة المغلقة غير محظور، لم نعترضها ولم نضربها".

