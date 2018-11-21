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تعليم

المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة "وفاء عبد الكريم موسى" من مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء والتي استشهدت إثر قذيفة أصابتها بمنزلها.

واستعرضت هيئة المكتب الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علنًا بتاريخ 30 أكتوبر 2018 بإنهاء الحراسة المفروضة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 ليصبح انهاء الحراسة بهذا الحكم قد تم رضاءً وقضاءً طبقًا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء والذي أرادت هيئة المكتب أن يتم قضاءً كما تم رضاءً.

وأوضحت هيئة المكتب أن وجود التشكيلات الحالية لنقابة المعلمين جاء طبقًا لقرارات الجمعية العمومية التي أقرها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتسيير أعمال النقابة والاستمرار في تقديم الخدمات النقابية للمعلمين لحين إجراء الانتخابات.
المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد
المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد
المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد
المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد
المعلمين تصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المعلمة الشهيدة فى الشيخ زويد
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