جامعة الغردقة تنهي استعداداتها لمؤتمر التعليم وصناعة السياحة

أنهت جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا "تحت التأسيس" استعدادها لمؤتمرها الأول حول التعليم وصناعة السياحة في مصر، الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين 25 - 26 نوفمبر الجاري بمدينة الغردقة ، الذى يعقد تحت رعاية ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ، وبحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق ولفيف من خبراء السياحة و الشخصيات العامة والإعلاميين.



وتبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأحد 25 نوفمبر فى الساعة الخامسة مساء، حيث يقوم بتقديم الجلسة الافتتاحية، الإعلامى محمود بكرى (باللغة العربية) والدكتورة سهى رضوان (باللغة الإنجليزية).



ويتحدث فى الجلسة الافتتاحية حسب البرنامج المقرر للمؤتمر، الدكتور "محمد يسرى العطيفى " رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا - " رئيس جامعة لا روش السويسرية " و" اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى" .



وأعلن الدكتور محمد يسري العطيفي رئيس مجلس أمناء جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا فى وقت سابق أن الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على أهمية دور التعليم الجامعي والأكاديمي في دعم وتطوير السياحة في مصر ، حيث يستضيف المؤتمر وفدا من جامعة" لا روش " السويسرية لطرح تجربتهم الرائدة، والتي تصنف كواحدة من رواد المؤسسات الجامعية علي مستوي العالم في إنشاء برامج تعليمية علمية ،وتدريبية،تنتج خريجا متميزا من حيث المعرفة والخبرة والقدرات.



وأوضح د " العطيفي " أن برنامج المؤتمر سوف يضم نخبة من خريجي الجامعات المصرية لطرح تجربتهم خلال سنوات الدراسة، وإلقاء نظرة علي تطورهم المهني ودورهم الحالي في مجال السياحة،مشيرا إلي أن برنامج المؤتمر يحتوي علي عدد من الجلسات.

للرواد المستثمرين في مجال الفنادق والسياحة في مصر،لطرح أهم التحديات التي يواجهونها.



وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة ، أن المؤتمر يتجه إلي إصدار عدد من التوصيات الهامة حول تطوير المؤسسات الجامعية والأكاديمية للحصول على خريج بمهارات ومعايير عالمية في مجالات السياحة والفندقة بمصر لتطور هذا القطاع الحيوى بما يعزز فرص أكبر للتنمية .