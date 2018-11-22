هل توجد رقابة من الله على نيتي في العبادات؟ الأزهر للفتوى يجيب

قال الشيخ عبد الحليم إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل رقيب علينا وعلى أفعالنا ظاهرة سواء أو باطنة لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.





وأضاف إبراهيم، فى إجابته عن سؤال « هل توجد رقابة من الله على نيتي في العبادات؟»، أن الله عز وجل مطلع على خفايا الأمور التى لا يطلع عليها الإنسان نفسه فالله رقيب علينا ولذلك يقول فى كتابه الكريم { وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.



