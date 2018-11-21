مولر يقرع طبول الحرب مع ترامب.. الديمقراطيون يستغلون الموقف بعد تعيين محافظين جدد بالمحكمة العليا.. وخبراء: المحقق الخاص لديه معلومات كافية لإدانة الرئيس وحملته

ترامب يقدم إجابات مكتوبة ردا على أسئلة مولر حول التدخل الروسي في انتخابات 2016

الجولة الثانية من مواجهة ترامب ومولر قد تخفق بعد تعيين محافظين جدد بالمحكمة العليا

جولياني: سنحارب أمر استدعاء مولر حول مواضيع مرتبطة بوقت ترامب في البيت الأبيض

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، مجموعة إجابات مكتوبة ردا على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي يجريه عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن مولر لا يزال يرغب في استجواب الرئيس بشأن تصرفاته أثناء وجوده في البيت الأبيض، حيث إن الإجابات التي أعطاها أمس، الثلاثاء، تغطي فقط قضية التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.وأوضحت المجلة الأمريكية أن هذا التحقيق بمثابة معركة يمكن أن تؤدي إلى صدور مذكرة قضائية تاريخية.، وفي نهاية المطاف، فإن الحكم النهائي للمحكمة العليا، قد يسحب ترامب إلى شجار قانوني، والذي يمكن أن يكون سابقة رائدة للتحقيقات الرئاسية لسنوات قادمة، واعتمادا على كيفية اندلاع المعركة، قد يحاول ديمقراطيو مجلس النواب الهجوم على الرئيس الأمريكي والبدء في إجراءات عزله.وإذا لم يتمكن مولر من الحصول على الإجابات التي يريدها، فعليه أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لاختبار سلطته لإصدار أمر استدعاء لشهادة الرئيس، وقيل إن المدعين العامين لمولر قد قاموا بتهديده من قبل، لكن الخطوة الآن تأتي مع شوائب مضافة قد تؤدي إلى إثارة ضجة داخلية في وزارة العدل تزامنا مع إقالة وزير العدل جيف سيشنز، وتعيين ماثيو جي وايتيكر كقائم بأعمال النائب العام، والذي سبق وانتقد تحقيقات مولر.وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه إذا فاز المستشار الخاص بموافقة وزارة العدل وسحب طلب الاستدعاء، فلا يزال يتعين عليه مواجهة الرئيس الأمريكي والدخول في معركة قانونية قد تصل بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث ينظر، بشكل كبير، إلى أغلبية المحافظين الجدد على أنهم أكثر ودا لحجج ترامب. وبالتالي، ستخفق أيضًا الجولة الثانية من مواجهة ترامب ومولر.ووفقا للمجلة، يقول الخبراء القانونيون إن المحامي الخاص قد يكون لديه معلومات كافية من الوثائق والتغريدات الرئاسية والشهود لإنهاء الجزء المتعلق بالعدالة في تحقيقه وتقديم تقرير إلى مشرفي وزارة العدل، كل ذلك دون إجبار على الدخول في مواجهة حاسمة مع المحكمة ولكن مجرد مقابلة مع الرئيس.وقال جاك كوين، المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون لـ"بوليتيكو": "أتوقع أنه على الأقل في هذا الوقت، لا يحتاج المحامي الخاص إلى شهادة الرئيس إلا أنه قد أتاح فرصة لترامب للإدلاء بشهادته ببساطة، كي لا يشكو الرئيس لاحقا من اتخاذ المحامي الخاص إجراءات قانونية إضافية"، وأضاف أنه في الوقت الحالي لا يتضح المسار الذي سيتخذه النزاع.كما أوضح مصدر مقرب من ترامب أن مولر لديه أكبر قدر من الخسارة في دعوته، مشيرا إلى أنه إذا حصل الرئيس على أمر استدعاء، فسيكون لديه مليون طريقة لقول "لا".وحول ما يتعلق بالإجابات التي أعطاها الرئيس الأمريكي أمس، الثلاثاء، ذكرت المجلة الأمريكية أن مولر قد تمسك بنفس موقفه وهو عدم التعليق الذي استمر عليه طوال فترة التحقيق الروسي الذي استمر 18 شهرًا، حيث رفض إظهار أي من أوراقه علنا بخلاف ما هو مطلوب في الإيداعات القانونية، الأمر الذي ترك فراغا كبيرا كان يتلهف ترامب ومحاموه لملئه.وأوضح محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني مؤخرًا لـ"بوليتيكو" أنه بينما ركز فريق الرئيس القانوني على اجتياز الجولة الأولى من الأسئلة المتعلقة بالتدخل الروسي، فإنهم لم يمنعوا من إجراء محادثات مع مولر بشأن مقابلة شخصية ترامب.لكن أشار جولياني إلى أن هناك مشكلة كبيرة وهي أن محامي ترامب سيحاربون أمر استدعاء مولر، والذي يطلب شهادة الرئيس الأمريكي حول مواضيع مرتبطة بوقته في البيت الأبيض.جدير بالذكر أنه خلال المفاوضات في وقت سابق من هذا العام، قام فريق ترامب القانوني بتجميع قائمة تضم حوالي أربعة عشر سؤالًا أراد مولر أن يطرحها على الرئيس، حيث غطت كل شيء ابتداء من معرفته بوصول رئيس حملته السابق بول مانافورت إلى روسيا، وصولا إلى ما كان يعرفه عن دعوة مستشار الأمن مايكل فلين إلى السفير الروسي للولايات المتحدة بعد انتخابات 2016.