طاقة البرلمان: مؤتمر التنوع البيولوجي يؤكد أهمية مصر عالميا.. فيديو

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مؤتمر التنوع البيولوجي يؤكد أهمية مصر في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم بأكمله، لافتًا إلى أن مصر تراعي الأبعاد البيئية.





وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه لأول مرة يعقد مؤتمر التنوع البيولوجي في دولة عربية أفريقيًا ما يعزز مكانة مصر دوليًا، مشيرًا إلى أن دستور مصر الحالى يؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية ويراعى الأبعاد البيئية.



