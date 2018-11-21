4 نجمات استوحين إطلالاتهن في مهرجان القاهرة السينمائي من الخمسينيات.. صور

في ليلة مميزة، تألقت النجمات أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وتنافسن على أجمل إطلالة وأكثر أناقة، حيث تعددت الاستايلات والألوان على السجادة الحمراء، إلا أن البعض تألقن بفساتين مميزة مختلفة ذات ستايل مستوحى من خمسينيات القرن الماضي، ذكرنا كثيرًا بنجمات الزمن الجميل.



ومن النجمات اللاتي اخترن ستايلات مختلفة، الفنانة بشرى التي ارتدت فستانا بأكمام منتفخة، والتي تشبه كثيرًا فساتين حقبة الخمسينيات والستينيات.



كذلك النجمة ريهام عبد الغفور التي اختارت فستانا بسيطا زادها أنوثة، وكان شبيهًا بإطلالات النجمة شادية في أفلامها القديمة.



النجمة نيللي كريم أيضًا تألقت بفستان أسود مكشوف الأكتاف، كما ارتدت قفازات مميزة منحتها إطلالة من الزمن الجميل.



الفنانة هبة مجدي أيضًا اختارت فستانا أبيض بسيط كان شبيها بالاستايلات القديمة خاصة أكتافه المنتفخة.