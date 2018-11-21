رئيس المحلة يتفقد مصنع تدوير القمامة ويوجه بتوسعة طريق الجابرية.. صور

تفقد المهندس محمد سراج رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم مصنع تدوير القمامة والنقطة الوسيطة لتجميع القمامة بطريق "المحلة – الجابرية" للوقوف على آخر تطورات سير العمل داخل المصنع.



كما وجه رئيس مجلس المدينة فى تعليماته إلي أعضاء لجنة الإشراف على المصنع بالضرورة متابعة أعمال الإنشاءات لخط الغربلة الجديد والذي يقوم بإنشائه مسئولي الإنتاج الحربي لزيادة كفاءة المصنع الإنتاجية بقدرة إضافية 20 طن/ ساعة.



وناقش رئيس مجلس المدينة أعمال تطوير، وبناء النقطة الوسيطة مؤكدا ضرورة توسعة طريق المحلة الجابرية وإخلاؤه من تواجد القمامة وزيادة المعدات المستخدمة في الأعمال.



وجدير بالذكر أن رئيس مجلس المدينة وجه برفع تراكمات القمامه الموجوده بمصنع التدوير والنقطة الوسيطة من أهم أولوياته الحالية والمحافظة على قرى مركز ومدينة المحلة خالية من أي قمامة حفاظا على الصحه العامة للمواطنين والمظهر الحضاري العام.