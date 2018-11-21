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اقتصاد

التموين: هيكلة قطاع التجارة وأكاديمية لتطوير مهارات عمال التجزئة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه ستتم إعادة هيكلة قطاع التجارة لتقليل حلقات التداول وخفض الهدر من المنتوج بما يسمح بزيادة المعروض من السلع بما يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف عشماوي، خلال لقائه مجموعة من ممثلي السلاسل التجارية، اليوم، الأربعاء، أن زيادة المعروض من السلع وخلق مناخ تنافسي منظم في السوق سيخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تراقب السوق ولن تتدخل بأي عمليات تسعير ولكنها ستستخدم آلياتها لضبط السوق حال انحرافها.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة عن مشروع إنشاء أكاديمية لتدريب وتطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة بهدف الارتقاء وتنظيم العمل داخل القطاع.
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