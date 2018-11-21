ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مركز الملك سلمان يساهم بـ400 ألف دولار لمساعدة المتضررين في اليابان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت صفحة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لمدير إدارة العمليات بمركز الملك سلمان للإغاثة فالح بن عبد الله السبيعي، أثناء تسليمه لمسئول بالصليب الأحمر الياباني، مساهمة المملكة بقيمة 400 ألف دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من الأمطار والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق باليابان في الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه المساهمة بعد زيارة وفد سعودي من المركز إلى المناطق المنكوبة في اليابان في شهر يوليو الماضي، حيث اطلع آنذاك على الأضرار ودرس الاحتياجات المطلوبة.

يذكر أن إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية للعالم في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية منذ عام 2007 حتى 2017م، فاق أكثر من 132.37 مليار ريال سعودي، بما يعادل 35.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت المشاريع الإغاثية والإنمائية التي نفذتها المملكة 1820 مشروعًا، واحتلت المملكة المركز الأول عالميًا مقارنة مع معدل حجم مساعداتها على الصعيد الدولي والذي بلغ 1.9% من الدخل القومي الإجمالي لها.
loading...

ترشيحاتنا

التموين: 77 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز.. فيديو

سوق العبيد الحديث.. بيع فتاة قاصر على الفيسبوك مقابل 500 بقرة

رئيس لجنة التحكيم بالجزائر: تاريخ الأهلي ومهدي عبيد لا يسمحان بتقديم رشوة للفوز بمباراة.. وإدانة الحكم ستضر المارد الأحمر أولاً.. فيديو

أمريكي يلقى حتفه في جزيرة الموت

إسرائيل تهدد باحتلال غزة واغتيال قائد حماس

طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور

شاهد.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الغد

إزاي تشطب شقتك بأقل سعر وأفضل جودة؟ فيديو

الكاف يفجر مفاجأة جديدة بشأن إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

استمرار غلق كوبري المشير طنطاوي والإسكندرية الزراعي.. فيديو

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الدرندلي يكشف سر عصبية كارتيرون في مران الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو
التموين: 77 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز.. فيديو
أهالينا الطيبين وبلدنا بخير.. صاحب محل مخبوزات ببنها يوزع الخبز بالمجان.. فيديو
سفير مصر ببلغاريا: أكثر من مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. فيديو
شاهد .. الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟