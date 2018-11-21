مركز الملك سلمان يساهم بـ400 ألف دولار لمساعدة المتضررين في اليابان

نشرت صفحة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لمدير إدارة العمليات بمركز الملك سلمان للإغاثة فالح بن عبد الله السبيعي، أثناء تسليمه لمسئول بالصليب الأحمر الياباني، مساهمة المملكة بقيمة 400 ألف دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من الأمطار والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق باليابان في الفترة الأخيرة.



وتأتي هذه المساهمة بعد زيارة وفد سعودي من المركز إلى المناطق المنكوبة في اليابان في شهر يوليو الماضي، حيث اطلع آنذاك على الأضرار ودرس الاحتياجات المطلوبة.



يذكر أن إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية للعالم في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية منذ عام 2007 حتى 2017م، فاق أكثر من 132.37 مليار ريال سعودي، بما يعادل 35.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت المشاريع الإغاثية والإنمائية التي نفذتها المملكة 1820 مشروعًا، واحتلت المملكة المركز الأول عالميًا مقارنة مع معدل حجم مساعداتها على الصعيد الدولي والذي بلغ 1.9% من الدخل القومي الإجمالي لها.