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رياضة

منتخب مصر يبحث إقامة ودية في القاهرة فى مارس القادم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
نور عادل
يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية أفريقية خلال شهر مارس المقبل وذلك استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام بشهر يونيو المقبل.

ويرغب المكسيكي خافيير اجيري اقامة مباراة مع منتخب افريقي داخل مصر خاصة وأن منتخب مصر يرتبط بمباراة مع منتخب النيجر يوم 22 مارس المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر حسم تأهله الي كأس الأمم الأفريقية 2019 برفقة تونس عن المجموعة العاشرة.
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