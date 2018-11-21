النقابة العامة للفنيين تحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسها

أعرب أحمد سرى رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين عن تقديره الكبير لعمال مصر أصحاب الهمة العالية والعزيمة الصادقة والإنجاز اللامحدود رغم كل التحديات والصعوبات، مشيدًا بدورهم المشهود فى كل مجالات العمل خصوصًا أصحاب الأعمال والمهن الشاقة.



ووجه «سرى» رسالة لعمال وعاملات مصر فى إطار احتفالات النقابة بمرور 6 سنوات على تأسيسها قائلًا: "رغم كل ما يواجهنا إلا أن الوطن له حق علينا أن نقف في سبيل عزته وكرامته دروعا بشرية للذود عنه حتى نفوت الفرصة على المتربصين بنا وبوطننا من المساس بأمنه ومقدراته"، مضيفا: "اتحدوا من أجل بناء الوطن واستقراره ".



ودعا جموع المصريين إلى مواصلة العمل والإنتاج وبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى ترتقى مصر الحبيبة إلى مكانتها اللائقة بين الأمم الناهضة بفضل سواعد وعزيمة أبنائها الأوفياء ورفع اسم بلدنا خفاقا في جميع المجالات والمحافل المحلية والدولية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

