استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الإشغالات من منطقة الجراج

استجابة لشكاوى المواطنين، شن اللواء ألبير ألفونس، رئيس حي عين شمس، حملة مكثفة بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالحي ومعاونة قسم شرطة عين شمس، وذلك لإزالة الباعة الجائلين من منطقة الجراج وإزالة المخلفات من أعلى كوبرى التجنيد.



وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحي وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحددة لهم.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



