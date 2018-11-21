ورشة عمل لتنمية مهارات المحققين القانونيين بتعليم القاهرة

أقيمت اليوم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ورشة عمل بعنوان تنمية المهارات للمحققين والباحثين بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري أقسام التدريب بالإدارات .



وأكد محمد بدر مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، على دعم المديرية الكامل للباحثين ، و العمل فى فريق واحد.



وحث بدر النحققين و الباحثين القانونيين على سرعة الأتصال و التواصل الفعال و الدائم ، و أهمية الرجوع و الأستناد لكافة المواد القانونية ، و ذلك لصالح العمل و العاملين بشفافية و مصداقية.



كما أكد على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية و الأستعداد لكافة الأستشارات القانونية.