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تعليم

ورشة عمل لتنمية مهارات المحققين القانونيين بتعليم القاهرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أقيمت اليوم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ورشة عمل بعنوان تنمية المهارات للمحققين والباحثين بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري أقسام التدريب بالإدارات .

وأكد محمد بدر مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، على دعم المديرية الكامل للباحثين ، و العمل فى فريق واحد.

وحث بدر النحققين و الباحثين القانونيين على سرعة الأتصال و التواصل الفعال و الدائم ، و أهمية الرجوع و الأستناد لكافة المواد القانونية ، و ذلك لصالح العمل و العاملين بشفافية و مصداقية.

كما أكد على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية و الأستعداد لكافة الأستشارات القانونية.
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