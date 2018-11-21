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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة القمامة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
كريم ناصر
استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، بشأن انتشار القمامة بشوارع ابن سندر والحرية.

وشن رئيس الحى، حملة موسعة بالتعاون مع شركة النظافة لرفع القمامة من هذه الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضاري، مناشدا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة القمامة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة القمامة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة القمامة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة لإزالة القمامة
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