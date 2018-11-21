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اقتصادية النواب: مصر تحظى بمعاملة تفضيلية من البنك الآسيوى ..فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:09 م
النائب مدحت الشريف،
النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب
آيات أحمد
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يركز على في عمله على دعم البنية الأساسية للدول الأعضاء به، مشيرًا إلى أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والبنك في هذه الفترة، مع وجود مشروعات قومية وتنموية، وهي فرص تحمل عنوان المصالح المشتركة.

وأضاف الشريف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، تعقيبا على زيارة وفد البنك لمصر، أن مصر تعيش مرحلة تشهد تطورا في التنمية وجذب الاستثمارات، وسينعكس هذا بالإيجاب على نسبة الدين العام للناتج القومي.

وأوضح أن البنك الآسيوي أنشئ في عام 2015 في بكين، وكانت مصر أحد المساهمين في نشأته، مشيرًا إلى أن مصر باعتبارها دولة إقليمية خارج حدود القارة الآسيوية، حظيت بمعاملة تفضيلية من هذا البنك.

وأكد أن البنك توجه إلى مصر بشكل مباشر عقب خروجه من القارة الآسيوية لاستطلاع المشروعات القومية بمصر، موضحًا أن احتياج مصر للتمويل لبعض من هذه المشروعات التي تسعى للاهتمام بالبنية التحتية.
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