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رياضة

ميدو يوجه التحية إلى رئيس الكاف على محاربته فساد بعض الحكام

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
مريم صليب
أشاد نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بما يقوم به رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد من أجل محاربة الفساد في الأوساط التحكيمية بالقارة السمراء. 

وكتب "ميدو" في تدوينة بحسابه قائلا: "تحية كبيرة لأحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي على محاربته لفساد بعض الحكام في أفريقيا وفضحهم أمام الجميع".

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق: "الرجل ورث فساد متفشي منذ سنوات طويلة داخل الاتحاد الأفريقي فساد اهدى أندية بعينها بطولات وصعد بمنتخبات لكأس العالم مرات ومرات دون وجه حق".

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إيقاف الزامبي سيكازوي حكم إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بين الترجي التونسي وأول أغسطس الكونغولي لحين انتهاء التحقيق معه لتورطه في قضية فساد.

كما قررت اللجنة إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، بشكل مؤقت عن جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحين الخضوع لجلسة الاستماع التأديبية وإصدار القرار النهائي بشأنه، بعد قراراته المثيرة للجدل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بفوز الأهلي على الترجي 3-1.
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