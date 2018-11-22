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تعليم

محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:22 ص
محمد على خير يحذر
محمد على خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات
أحمد على
نظمت كلية الآداب جامعة طنطا اليوم، ندوة بعنوان "الشباب والمستقبل" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، حاضر فيها الكاتب الصحفي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" بقناة القاهرة والناس الفضائية.

وفى كلمته أكد الدكتور مجدى سبع أن الله قد ميز الإنسان بالعقل وأعطاه الأمانة ليحفظها وعلمه الأسماء كلها ليعى ويدرك ويبنى ويعمر الأرض، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسير على خطى الرئيس السيسي في البناء والتنمية وتوعية الشباب بما يواجههم من تحديات.

وأوضح "سبع" أن الجامعة أصدرت مؤخرًا كتابًا توثيقيًا يطلع الشباب بما تم انجازه من مشروعات قومية خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفًا أن الكتاب يعد شهادة تاريخية للأجيال القادمة.

من جانبه خاطب الإعلامى محمد على خير الشباب مطالبًا إياهم بتوخي الحذر من الحرب الالكترونية والشائعات التي يتم بثها من أعداء الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما طالبهم باستغلال ما يتاح من فرص عمل جديدة توفرها الدولة بالمشروعات القومية.

وقال الدكتور ممدوح المصرى إن كلية الآداب تشهد خلال الفترة المقبلة عقد سلسلة من الندوات لتوعية الطلاب، وبث روح العمل لديهم، والتعريف بما يتم إنجازه على أرض الواقع مؤكدًا أن الكلية مستمرة فى دورها التنويري فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب نحو وطن مستقر وآمن.

جدير بالذكر أن محمد علي خير حصل على خمس جوائز من نقابة الصحفيين المصرية كما أنه الفائز الوحيد بثلاث جوائز دفعة واحدة في التحقيق الصحفي والحوار والمقال السياسي بالإضافة إلى الجمع بين جوائز الإخراج الصحفي والتحرير الصحفي، وصدر له كتاب من جزأين؛ حيث صدر الجزء الأول عام 2011 بعنوان "الطريق إلى قصر العروبة"، وصدر الجزء الثاني بعنوان "في انتظار وطن" عام 2013.
محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور
محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور
محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور
محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور
محمد علي خير يحذر طلاب آداب طنطا من الشائعات والحرب الإلكترونية ..صور
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