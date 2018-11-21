قنصوة يتفقد وحدات 100 مليون صحة بمكتبة الإسكندرية.. صور

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم وحدات المسح المتنقلة للمبادرة الرئاسية١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيرس سي ومكافحة الأمراض غير السارية والتي تستمر بمكتبة الإسكندرية علي مدار يوميان.



جاء ذلك بالتنسيق بين نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية مع غرفة العمليات الرئيسية المنسقة للمبادرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسر زكي المنسق العام للمبادرة الرئاسية.



وخلال التفقد والذي يأتي ضمن جولات المحافظ المستمرة لنقاط المسح علي مستوي الأحيا، وتابع المحافظ إقبال المواطنين المترددين للمشاركة في المبادرة والاطمئنان على صحتهم، وتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثهم على ضرورة المشاركة ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سي فضلا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر.



الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" بدأت بالإسكندرية في الأول من أكتوبر ٢٠١٨ وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري، ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و ١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.



والعمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لتعظيم مشاركة المجتمع السكندري من تلك المبادرة التاريخية والعائد الصحي منها على الفرد والمجتمع.