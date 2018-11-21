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اقتصاد

انعقاد ملتقى الأعمال المصري – اللبناني الرابع برعاية الرئيس الحريري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مجلسي الأعمال في البلدين، مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في السفارة، "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" وذلك يوم الجمعة المقبل في فندق موفنبيك، بيروت، وذلك تحت رعاية دولة الرئيس السيد سعد الحريري، وبمشاركة الوزراء المختصين من مصر ولبنان.

ويكتسب انعقاد هذا الملتقى في دورته الرابعة أهمية خاصة في ظلّ القفزة النوعية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الاقتصادية التي سيناقشها والبحث في واقع وآفاق المبادلات التجارية.

ويشارك في الملتقى حوالى 200 في طليعتهم ثلاث وزراء من مصر، هم: "وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي."

ومن بين المشاركين من الوفد المصري: "المساعد الأّوّل لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د. إبراهيم عشماوي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني المهندس أحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي ومن لبنان: وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير الزراعة غازي زعيتر، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري".

ويحضر الملتقى أيضًا حشد من رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين، من بينهم وفد مصري من 70 مشاركًا من مختلف القطاعات حيث سيتم ترتيب لقاءات ثنائية لبحث فرص التعاون سواء في مجال التبادل التجاري أو التعاون الاستثماري".

ويتضمّن الملتقى المحاور الآتية: الاستثمار في كل من مصر، ولبنان: القوانين والحوافز، الفرص والتحديات، تحديد القطاعات ذات الأولوية وعرض للخرائط الاستثمارية، العلاقات التجارية الثنائية بين الحماية التجارية والتكامل الصناعي: تقييم ونظرة مستقبلية، فرص التعاون الثنائي في الاقتصاد الخدمي والاستثمار العقاري، كما سيتم توقيع محاضر لجان التعاون المشتركة بين مصر ولبنان.
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