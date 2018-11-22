الصيادلة تحتفل بتخريج 150 صيدليا بالإسماعيلية.. صور



وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم تلاها الشيخ عبد الحفيظ شحاته موسي.



كما تم اهداء درع الصيادلة لكل من اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية و الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والدكتور ياسر مصطفي عميد كلية الصيدلة.



كما تضمنت الاحتفالية فقرة فنية لفريق كورال فرقة الموسيقي العربية نشدت أنغامها في حب النبي ووطننا العزيز كما تم تسليم دروع التكريم للصيادلة.



وفى كلمته التى ألقاها نقيب عام الصيادلة بمصر أشار إلى أن الإسماعيلية بها أكبر عدد من الصيادلة الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وطالب بأن يقام نادي للصيادلة على أرض الإسماعيلية مهما بلغت تكلفته وهم علي اتم استعداد.



ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الصيدلي في مصر وردا على طلب نقيب الصيادلة بمصر قائلا انه ليس رجاء ولكنه توجيه لنا ونحن كمحافظة في خدمة ابنائها الصيادلة.

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور محي عبيد النقيب العام لصيادلة مصر والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية الاحتفال السنوى الذى نظمته نقابة صيادلة الاسماعيلية بمناسبة تخرج عدد 150 صيدليا من خريجى الدفعة الجديدة بالاسماعيلية برئاسة الدكتور ياسر مصطفي عميد كلية الصيدلة جامعة القناة واشراف الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب صيادلة الاسماعيلية، تحت عنوان "الصيدلة الإكلينيكية... بين الواقع والمأمول".ويهدف المؤتمر إلى مشاركة جميع فئات صيادلة الإسماعيلية (إكلينيكي، حكومي، حر، صناعة، أكاديمي) في ملتقى واحد لمناقشة واقع ومستقبل الصيدلة الإكلينيكية والتكامل بينها وبين باقي مجالات العمل الصيدلي، وكسر الحاجز بين القائمين على التعليم الصيدلي والصيادلة المزاولين للمهنة.كما يهدف المؤتمر إلى مشاركة طلاب كلية الصيدلة ببرنامجيها الإكلينيكي والعام، وعرض فعاليات تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإسماعيلية العام.حاضر بالمؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس والصيادلة المتخصصين متمثلة في مركز المعلومات الدوائي المصري بوزارة الصحة ومستشفى 57 والجامعة الأمريكية ومستشفى طنطا للأورام ومستشفى جامعة قناة السويس التخصصي والمستشفى العام وكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.وذلك فى حضور اللواء أشرف عمارة و أمال رزق الله نواب البرلمان عن الاسماعيلية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية والدكتور ياسر مصطفي عميد كلية صيدلة ودكتور سامح نصيف أمين عام نقابة الصيادلة.