ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

لجنة الفتوى توضح التصرف الشرعي لمن اختلس مالا ويريد إبراء ذمته

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم من اختلس مالا ويريد أن يبرئ ذمته فماذا يفعل؟".

وردت لجنة الفتوى قائلا: "عليه أن يعيد المال بالوسيلة التي يراها مناسبة، ولا يشترط لذلك علم صاحب المال بحقيقة ما جرى، كأن يرسله بحوالة، ويذكر أنه في فترة ماضية أخذ هذا المال دون أن يذكر اسمه، أو نحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى رد الحق لأهله، وبرده تبرأ ذمته".

وأضافت اللجنة: "عليك بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله لك، وكن على يقين بأن الله تعالى سيقبل توبتك ويعف عنك طالما أخلصت النية وندمت على فعلتك".
loading...

ترشيحاتنا

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

إسرائيل تهدد باحتلال غزة واغتيال قائد حماس

مصر تتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

طالبات مسلمات ينظفن الكنيسة وقبطيات يفعلن نفس الأمر بأحد مساجد ملوي.. صور

5 أزمات تواجه جروس فى الزمالك قبل مواجهة الداخلية غدا

الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو

تمسك بوهم الآرسنال فخسر 160 مليون جنيه.. محمد النني لـ البيع

رئيس لجنة التحكيم بالجزائر: تاريخ الأهلي ومهدي عبيد لا يسمحان بتقديم رشوة للفوز بمباراة.. وإدانة الحكم ستضر المارد الأحمر أولاً.. فيديو

التعليم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 12 يناير

ميدو يوجه التحية إلى رئيس الكاف على محاربته فساد بعض الحكام

مفاجأة.. مدرب الترجي بديل كارتيرون في الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو
التموين: 77 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز.. فيديو
أهالينا الطيبين وبلدنا بخير.. صاحب محل مخبوزات ببنها يوزع الخبز بالمجان.. فيديو
سفير مصر ببلغاريا: أكثر من مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. فيديو
شاهد .. الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟