لجنة الفتوى توضح التصرف الشرعي لمن اختلس مالا ويريد إبراء ذمته

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم من اختلس مالا ويريد أن يبرئ ذمته فماذا يفعل؟".



وردت لجنة الفتوى قائلا: "عليه أن يعيد المال بالوسيلة التي يراها مناسبة، ولا يشترط لذلك علم صاحب المال بحقيقة ما جرى، كأن يرسله بحوالة، ويذكر أنه في فترة ماضية أخذ هذا المال دون أن يذكر اسمه، أو نحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى رد الحق لأهله، وبرده تبرأ ذمته".



وأضافت اللجنة: "عليك بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله لك، وكن على يقين بأن الله تعالى سيقبل توبتك ويعف عنك طالما أخلصت النية وندمت على فعلتك".