أبرز أمراض الشتاء قرح الأنف والفم.. إليك الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

قرح الفم و الأنف أبرز أمراض الشتاء:





-أسباب الإصابة بقرح الأنف وطرق علاجها





-أسباب الإصابة بقرح الفم وطرق الوقاية منها





مع دخول فصل الشتاء يصاب الإنسان بنزلات البرد الشديدة، وأكثر ما يصاب في جسم الإنسان "الأنف والفم"، وتؤدي الإصابة بنزلات البرد إلى حدوث تقرحات في جلد الأنف والفم، وذلك نتيجة ظهور التهابات شديدة في الجلد، لذلك نقدم لك في هذا التقرير، كما يمكنك معرفته عن تقرحات الأنف والفم وفقًا لـ"mayoclinic".





أسباب ظهور قرح الأنف:

- استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط وكبير يؤدّي إلى تكوّن حبوب داخل الأنف، لأن الاستخدام الزائد لها يؤدي إلى قتل البكتيريا الجيدة والتي من المهم تواجدها داخل الأنف.





- استخدام مواد التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ومذيبات بنسبة كبيرة تؤدي بدورها إلى التورمات والإحمرار ليكون مسببا رئيسيا في التهاب الجلد ثم تشكل الحبوب والبثور.





-يعتبر إزالة الشعر من داخل الأنف أيضًا سبب مباشر لوجود الحبوب، لأنّه نتيجة لإزالتها تتفتح مسامات الشعر فتكون ثغرات.

-الحساسية أهم أسباب ظهور حبوب في الأنف.





علاج تقرحات الأنف بـالبصل والثوم:

-يمتلك كل من البصل والثوم خصائص مضادة للفطريات والالتهابات كما أنه يعمل على طرد المخاط الأنفي إضافة إلى أنه يساهم في منع انسداد الأنف.

-يتم القيام بتقطيع البصل ووضعه في قطعة من القماش ومن ثم القيام بربطها على العنق في أثناء فترة الليل.

-فيما يخص الثوم فإنه يتواجد في الصيدليات والأسواق على شكل كبسولات وهذا ما يسهل استخدامه.





وقد تحدث تقرحات الفم أيضًا بسبب الإصابة ببعض الحالات والأمراض المعينة، مثل:

-مرض اضطرابات الأمعاء، وهو اضطراب معوي خطير تسببه الحساسية تجاه الغلوتين، وهو بروتين موجود في معظم الحبوب.

-أمراض التهاب الأمعاء، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

-مرض بهجت، وهو اضطراب نادر يسبب الإصابة بالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الفم خلل في النظام المناعي والذي يهاجم الخلايا السليمة في الفم بدلًا من مسببات الأمراض، مثل الإصابة بالفيروسات والبكتيريا.

-الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/مرض الإيدز (AIDS)، والذي يكبح جهاز المناعة.





طرق الوقاية من تقرحات الفم:

-انتبه لما تأكل:

حاول تجنب الأطعمة التي تبدو أنها تهيج الفم. وقد تتضمن هذه الأطعمة المكسرات، ورقائق البطاطس، والمقرمشات، وبعض التوابل، والأطعمة المالحة، والفواكه الحمضية، مثل الأناناس، والجريب فروت، والبرتقال. تجنب أي أطعمة تُسبب لك التحسس أو تجعلك تعاني الحساسية.





-اختر الأطعمة الصحية:

للمساعد في منع النقص الغذائي، تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.





-اتبع عادات نظافة الفم الجيدة:

يمكن أن يساعد الانتظام في غسل أسنانك بالفرشاة بعد تناول الوجبات وتنظيفها بالخيط مرة يوميًا في الحفاظ على نظافة فمك، والتخلص من الأطعم التي قد تسبب القروح. استخدم فرشاة ناعمة لمنع تهيج أنسجة الفم الحساسة، وتجنب استخدام معجون الأسنان وغسول الفم اللذان يحتويان على لوريث كبريتات الصوديوم.





-احمِ فمك:

إذا كنت تستخدم دعامات للأسنان أو أجهزة الأسنان الأخرى، اسأل طبيب الأسنان عن شمع تقويم الأسنان لتغطية الحواف الحادة.





-تقليل الضغط: