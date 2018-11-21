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توك شو

استشاري نفسي تكشف أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
توك شو
قالت الدكتورة صفاء عراقي، استشاري طب النفسي، إن هناك إجراء مهما يجب أن تتبعه الأسرة عند التعامل فى حل أزمة التبول اللا ارادي عند الاطفال ، لافتة إلى أن حل هذه الازمة يكون بالوقت لأن التعامل بطريقة خاطئة ستترك آثارا سلبية لدى الطفل.

وأكدت العراقي، خلال لقائها ببرنامج " صباحك مصري " بفضائية " mbc مصر 2 " اليوم الأربعاء، أن الدراسات و الإحصاءات و الفحوصات الحديثة أكدت على وجود نسبة عالية من التبول اللا إرادي ليلًا خاصة عند الذكور اكثر من الاناث ، مشيرة إلى ضرورة الفحص السليم و البدء بفحص الطفل بداية من سن السابعة .

ونوهت إلى أن أسباب التبول السنوي يرجع إلى أسباب نفسية مثل القلق ، الاكتئاب والتعرض للإيذاء البدني أو النفسي الشديد وغيرهم واضحة على أهمية دور الأسرة في مراقبة الطفل لمعرفة كل ما يتعرض له بالإضافة إلى ضرورة عدم إهانة أو التقليل من الطفل أمام الآخرين.
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