عكس الشائع.. الكربوهيدرات تقي من هذا المرض

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة سيدني أن تناول نظام غذائي يحتوي نسبة من الكربوهيدرات مفيد للذاكرة ووظائف الدماغ، ويقي من أمراض ألزهايمر والخرف، على الرغم من التحذيرات الكثيرة للتقليل من تناول الكربوهيدرات.





ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاعتماد على وجبة غذائية تزداد فيها نسبة الكربوهيدرات وتقل فيها نسبة البروتين قد تكون مفتاح الحياة لفترة أطول والحماية من الخرف.



