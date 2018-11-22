عكس الشائع.. الكربوهيدرات تقي من هذا المرض

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة سيدني أن تناول نظام غذائي يحتوي نسبة من الكربوهيدرات مفيد للذاكرة ووظائف الدماغ، ويقي من أمراض ألزهايمر والخرف، على الرغم من التحذيرات الكثيرة للتقليل من تناول الكربوهيدرات.
ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاعتماد على وجبة غذائية تزداد فيها نسبة الكربوهيدرات وتقل فيها نسبة البروتين قد تكون مفتاح الحياة لفترة أطول والحماية من الخرف.
وأكد القائمون على الدراسة، أنهم قاموا بتجربة هذا النظام على فئران التجارب، ولاحظوا تحسنًا في الصحة العامة وصحة الدماغ ، إضافة إلى التعلم والذاكر، وهذا الأمر الذي سينعكس على البشر.