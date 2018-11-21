ماسك الليمون وجوز الهند للتخلص من جفاف البشرة في الشتاء

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ماسك "الليمون مع جوز الهند" الذي يعد مرطبا فعالا لعلاج جفاف البشرة، حيث يحتوي الليمون على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C الذي يُحارب جفاف البشرة، أما زيت جوز الهند فيحتوي على مضادات الميكروبات، والعديد من الأحماض الدهنية أوميغا 3.



المكونات:

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.



طريقة التحضير:

-تُخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

-يُوضع الخليط على البشرة، ويُفرك به جيدًا.

-تُغسل البشرة بالماء البارد، وتُجفف بمنشفةٍ ناعمةٍ.