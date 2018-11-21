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مرأة

ماسك الليمون وجوز الهند للتخلص من جفاف البشرة في الشتاء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ماسك "الليمون مع جوز الهند" الذي يعد مرطبا فعالا لعلاج جفاف البشرة، حيث يحتوي الليمون على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C الذي يُحارب جفاف البشرة، أما زيت جوز الهند فيحتوي على مضادات الميكروبات، والعديد من الأحماض الدهنية أوميغا 3.

المكونات:
نصف كوب من زيت جوز الهند.
ملعقة كبيرة من السكر البني.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:
-تُخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.
-يُوضع الخليط على البشرة، ويُفرك به جيدًا.
-تُغسل البشرة بالماء البارد، وتُجفف بمنشفةٍ ناعمةٍ.
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