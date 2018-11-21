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محافظات

رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:02 م
تركيب 33 عمود إنارة
تركيب 33 عمود إنارة بقطور
أحمد على
أصدر المهندش أشرف فرج رئيس مجلس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تركيب أعمدة الإنارة العامة بدائرة المركز من خطة العام المالي 2018 ، 2019 م .

أوضح "فرج " أن الهدف من تركيب "33 " أعمدة حماية أرواح كافة المواطنين الذين يستخدمون الطرق الفرعية الواصلة بين قري المركز وتأمينهم ضد حوادث السرقة وتعريض حياتهم لأي أخطار مستشهدا بقوله "تكلفة أعمدة الإنارة من الخطة الاستثمارية تصل إلى 250 ألف جنيه".

وأشار رئيس مجلس المدينة أنه أعطى توجيهاته إلى مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالضرورة النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين ومتابعة سير العمل داخل كافة مؤسسات الحكومية وردع المخالفين والمتقاعسين فى العمل.
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
رئيس قطور: تركيب 33 عمود إنارة لحماية أرواح المواطنين
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