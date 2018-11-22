برلماني يزف بشرى سارة للطلبة المتفوقين

قال عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التعليم الحالي باستثناء خريجي الثانوية العامة من التنسيق والسماح لهم بدخول الكليات التى يرغبونها يحتاج إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد "برعي"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله ما قبل الجامعي والجامعي تهدف الدولة إلى توفير الإمكانيات وتذليل العقبات أمام الطلبة المتفوقين لاختصار وقت مدة تعليمهم لينطلقوا إلى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة.





وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات على قانون التعليم الحالى تسمح باستثناء الطلاب الموهوبين من الحاصلين على الثانوية العامة من تنسيق القبول بالجامعات؛ بما يسمح للطالب باختيار الكلية التى يرغب فى دخولها دون التقيد بالمجموع.