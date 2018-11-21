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محافظات

إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:03 م
إزالة 128 مخالفة
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسط
محمد عبد الحليم
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف حملة مكبرة بإشراف ناصر سيف رئيس الوحدة و بحضور كل من عبد اللطيف محمود ابو السعود نائب رئيس المركز و ايمن عبيد نائب رئيس المركز والمختصين بقسم الاشغالات وغرفة العمليات وعمال قسم النظافة بالمجلس ومرافقة قوة مكبرة من مديرية أمن بنى سويف ومركز شرطة سمسطا .

وبناء على توجيهات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، برفع وإزالة مخالفات إشغالات الطريق لتيسير حركة المرور بالشوارع والطرق العمومية .

وقامت الحملة بتنفيذ 182 حالة متنوعة رفع أكشاك، إزالة أرصفة مخالفة، مظلات وتندات ، تربيزات، لافتات مخالفة، باعه جائلين. وأخرى ، باستخدام معدات الوحدة المحلية .
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور
إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور
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