إزالة 128 مخالفة وإشغالات بمركز سمسطا ببني سويف .. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف حملة مكبرة بإشراف ناصر سيف رئيس الوحدة و بحضور كل من عبد اللطيف محمود ابو السعود نائب رئيس المركز و ايمن عبيد نائب رئيس المركز والمختصين بقسم الاشغالات وغرفة العمليات وعمال قسم النظافة بالمجلس ومرافقة قوة مكبرة من مديرية أمن بنى سويف ومركز شرطة سمسطا .



وبناء على توجيهات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، برفع وإزالة مخالفات إشغالات الطريق لتيسير حركة المرور بالشوارع والطرق العمومية .



وقامت الحملة بتنفيذ 182 حالة متنوعة رفع أكشاك، إزالة أرصفة مخالفة، مظلات وتندات ، تربيزات، لافتات مخالفة، باعه جائلين. وأخرى ، باستخدام معدات الوحدة المحلية .