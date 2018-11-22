5 نصائح لتخلص الجسم من السكر بعد الإفراط في تناول حلوى المولد

منذ ما يقرب من شهر بدأ الكثيرون في تناول حلوى المولد النبوي، وشرائها من المحلات قبل حلول المولد بأيام عدة، ولأنها تصنع من السكر بشكل أساسي، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية مع كل قطعة حلوى نتناولها، فتسبب في زيادة الوزن في وقت قصير.





ولكي تتخلصي من الوزن الزائد الناتج عن تناول حلوى المولد، نصحت خبيرة التغذية لميس مراد بـ5 نصائح:





1- اتباع نظام غذائي صحي لمدة أسبوع يعتمد على تناول الخضراوات مع تقليل النشويات وزيادة البروتينات.

2- تقليل تناول الفواكه واستبدالها بالخضروات مثل الجزر، الخيار، البوركلي، الخس.

3- منع تناول السكر بأي شكل تمامًا لمدة أسبوع.

4- عمل ديتوكس للجسم للتخلص من آثار السكر، وهو يتكون من ليتر ماء يضاف إليه شرائح ليمون وتفاح ونعناع وقرفة وجنزبيل، ويترك لمدة يوم في الثلاجة، ثم نتناول منه طيلة اليوم على مدار أسبوع كامل.