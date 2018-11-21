45 صورة من ندوة الفنان حسن حسنى فى القاهرة السينمائى

عقدت منذ قليل الندوة الخاصة بالفنان حسن حسنى على هامش تكريمه فى مهرجان القاهرة فى دورته الحالية ، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية .



وقد حضر الندوة عدد من الفنانين أبرزهم محمد العدل، بالإضافة إلى رئيس المهرجان محمد حفظى والناقد طارق الشناوى الذى تولى إدارة الندوة .



وقد سرد الفنان حسن حسنى خلال الندوة العديد من الذكريات، وكشف عن علاقته بالصحافة، بالإضافة إلى تأكيده على أن اختياره للدوار لم يكن بدافع مادى.





