45 صورة من ندوة الفنان حسن حسنى فى القاهرة السينمائى

عقدت منذ قليل الندوة الخاصة بالفنان حسن حسنى على هامش تكريمه فى مهرجان القاهرة فى دورته الحالية ، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية .
وقد حضر الندوة عدد من الفنانين أبرزهم محمد العدل، بالإضافة إلى رئيس المهرجان محمد حفظى والناقد طارق الشناوى الذى تولى إدارة الندوة .
وقد سرد الفنان حسن حسنى خلال الندوة العديد من الذكريات، وكشف عن علاقته بالصحافة، بالإضافة إلى تأكيده على أن اختياره للدوار لم يكن بدافع مادى.
وقد حضر الندوة عدد من الفنانين أبرزهم محمد العدل، بالإضافة إلى رئيس المهرجان محمد حفظى والناقد طارق الشناوى الذى تولى إدارة الندوة .
وقد سرد الفنان حسن حسنى خلال الندوة العديد من الذكريات، وكشف عن علاقته بالصحافة، بالإضافة إلى تأكيده على أن اختياره للدوار لم يكن بدافع مادى.